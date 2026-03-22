Благодатный огонь дойдет до мира: как будет организована церемония в закрытом Старом городе

Как стало известно ТАСС от представителя Иерусалимского Патриархата, в ходе диалога с духовенством предстоятель Иерусалимской церкви Феофил III подтвердил свои намерения: обряд схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится в субботу, 11 апреля, в канун Пасхи. Это произойдет независимо от того, сохранятся ли военные ограничения в Старом городе Иерусалима к тому времени.

В Патриархате подчеркнули, что подобный опыт уже имеется: в 2020 году, на фоне пандемийных ограничений, церемония также прошла — тогда патриарх находился в храме вместе с членами Святогробского братства. По словам источника, по окончании церемонии отцы-святогробцы доставят Благодатный огонь в специальных лампадах к пограничным переходам, откуда его передадут представителям других государств.

«В ходе встречи с духовенством Блаженнейший Патриарх Святого города Иерусалима Феофил III сказал, что если ситуация сохранится в том же виде, как сейчас, то есть двери храма Гроба Господня будут закрыты по соображениям безопасности в связи с ситуацией в Израиле, то в Великую субботу церемония схождения Благодатного огня все равно состоится», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Согласно данным корреспондента ТАСС, четвертую неделю подряд Старый город Иерусалима остается фактически изолированным — без туристов и паломников. Приостановлена работа магазинов, кафе, ресторанов и туристических центров. Храм Гроба Господня, мечеть Аль-Акса и Стена Плача по-прежнему закрыты для посетителей.

Ранее сообщалось, что архимандрит назвал не соответствующими действительности сведения о приостановке служб в Храме Гроба Господня.