Иерусалим пуст, но молитва не смолкает: Архимандрит опроверг данные о прекращении богослужений в Храме Гроба Господня

Источник в Иерусалимском Патриархате в беседе с ТАСС опроверг информацию, которую активно распространяют некоторые телеграм-каналы.

По информации телеграм-каналов, впервые за 1 200 лет в иерусалимском Храме Гроба Господня прекращены богослужения.

Драгуман Иерусалимского Патриархата архимандрит Матфей рассказал, что информация не соответствует действительности. Он уточнил, что в связи с обстановкой в регионе некоторые правила изменены: богослужения переведены в режим без паломников. Принятые меры позволяют в целях безопасности исключить массовое скопление людей.

«Богослужения продолжаются в соответствии со статус-кво, документом, принятым в середине ХIХ века. Все шесть конфессий по чину, установленному статус-кво, совершают свои богослужения», — сообщил ТАСС Драгуман Иерусалимского Патриархата архимандрит Матфей.

По словам Архимандрита, в ночь на 22 марта у Святого Гроба Господня литургию совершил архиепископ Герратский Феофан. Важно понимать: богослужения в этом храме идут ежедневно и еженощно, и их проведение не зависит от военной или политической обстановки, отметил он. Разница лишь в том, что некоторые службы совершаются с полным доступом для верующих — так называемые «службы при открытых дверях».

«Как правило это в ночь с понедельника на вторник, с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье. В остальные дни духовенство самостоятельно совершает службу только в присутствии членов Святогробского братства», — пояснил Архимандрит Матфей.

Источник в Иерусалимском Патриархате отметил, что в марте 2026 года Святой Город практически опустел — ни туристов, ни паломников. Доступ к Стене Плача и мечети Аль-Акса закрыт, вход на территорию двора храма Гроба Господня также недоступен. Причина — меры безопасности. По его словам, существует реальная угроза падения обломков.

«Вот здесь в Патриархии на прошлой неделе, прямо на келью, где проживает архиепископ Мефодий, упал 200-килограммовый осколок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Архиепископ Аксий совершил литургию и панихиду в Ильинском храме деревни Лемешово.