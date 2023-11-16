«Блат по расписанию»: Родители разбираются, чья девочка отдыхала в «Артеке» семь раз

В «Артеке» действуют определенные правила: один ребенок имеет право отдыхать в лагере не более раза в год. Родители детей обратили внимание, что администрация детского учреждения нарушала установленные правила семь раз подряд за два года, сообщает newizv.ru .

«Если у тебя нет путевки в лагерь, то у кого-то их две или даже четыре. Социальная справедливость — социальной справедливостью, а блат по расписанию, это же другое! Чей-то ребенок отдыхает четырежды и трижды в год, а чей-то — обречен вообще никогда не попасть в лагерь, хотя достижения у него не хуже. Одной красивой девочке повезло — мы видим ее на 6, 7, 8 и 9 смене «Артека» в 2023 году и на 7, 8 и 9 смене в 2022 году в лагере «Морской». Ну, что за совпадение!» — комментирует родители в группе «Севастопольские мамы».

На протяжении двух лет одна и та же девочка отдыхала в разных сменах семь раз. Родители обратились в редакцию «Новых Известий» с просьбой провести расследование, чей ребенок имеет такие привилегии.

Родители собрали подписи. Они считают себя обманутыми. Многие ребята годами мечтают попасть в лагерь: собирают баллы, ведут активный образ жизни и занимаются наукой. Пока одна девочка отдыхает семь раз, другие шестеро детей упускают свой шанс.

Одни родители предполагают, что правила лагеря нарушают ради родственника высокопоставленного чиновника.

«Какую уникальную историю и какие выдающиеся достижения нужно создать ребёнку, чтобы попасть в «Артек» повторный раз? Мы о таком еще не слышали. А тут у нас семь — СЕМЬ подтвержденных смен. Для обычных детей такая роскошь недоступна еще и по причине того, что система АИС «Артек» автоматически отклоняет заявки, поданные повторно по одному ребенку в течение года! Уже при первом шаге — при вводе фамилии и имени всплывает окошко: «Для вас нет свободных смен», — рассказывает Ольга Ш. Ее ребенку пока что ни разу не удалось попасть в «Артек».

Кто-то предположил, что отдыхали четверняшки.

«Лагерь, впрочем, признал, что это были не четверняшки. Девочка действительно была одна и та же. Подробностей рассказывать не хотелось бы, но в век соцсетей довольно быстро становится известно, что, как и сто лет назад, блат достается детям больших начальников. Насколько нам известно, девочка, вероятно, — родственница небезызвестного сенатора от Запорожья», — рассказывает родительница Анна Г.

Каждая смена делает памятное фото, которое выкладывают на сайте. Редакция опубликовала семь фото, на которых доказано присутствие одной и то же девочки. Родители считают, что сотрудники правоохранительных органов обязаны проверить факт принятия ребенка. Возможно, речь идет о коррупции или «блатного сговора». Родители уже обратились в полицию, написали письмо президенту.

В лагере родителям и редакции пояснили, на каком основании ребенок отдыхает в лагере семь раз:

«Международный детский центр „Артек“ вправе самостоятельно осуществлять зачисление детей в центр сверх объема услуг, предусмотренных государственным заданием на основании договоров об оказании платных образовательных услуг по дополнительным программам», — отвечает первый заместитель директора международного лагеря Елена Живогляд.

В Минпросвещении также предоставили официальный комментарий:

«В соответствии с пунктом 3.8 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ прием обучающихся относится к компетенции образовательной организации. Вместе с тем согласно пункту 1 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов», — отвечает министерство.

Представитель лагеря предоставил следственному комитету Ялты документ, в котором внесены коррективы в работу организации с 2022 года. Дети военных СВО и жителей новых регионов имеют особенные возможности, в том числе, могут многократно приезжать.