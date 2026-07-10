Молодежи Подмосковья рассказали об угрозах, связанных с дропперством

В число спикером вошел заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности ГУРБ Подмосковья Владимир Брянцев. Он рассказал об опасностях дропперства, дал советы, как не стать жертвой мошенников, и напомнил об ответственности за дропперство.

С 2021 года было принято 18 федеральных законов для защиты граждан от мошенников. В 2025 году ввели уголовную ответственность за дропперство. За год было возбуждено более 2 тыс. уголовных дел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снижается уровень преступности.