В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 48 общеобразовательных учреждений

Почти 50 школ отремонтируют в Подмосковье в этом году

Официально

Фото: [Мособлдума]

В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 48 общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Мы ежегодно проводим капремонт объектов образования — и при этом всегда прислушиваемся к нашим жителям. Качество образования напрямую зависит от условий, в которых обучаются дети и работают педагоги — поэтому важно вовремя реагировать», — отметил он.

В общей сложности в регионе за 5 лет были отремонтированы 245 общеобразовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.

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