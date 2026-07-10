В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 48 общеобразовательных учреждений
Почти 50 школ отремонтируют в Подмосковье в этом году
Фото: [Мособлдума]
В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 48 общеобразовательных учреждений. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«Мы ежегодно проводим капремонт объектов образования — и при этом всегда прислушиваемся к нашим жителям. Качество образования напрямую зависит от условий, в которых обучаются дети и работают педагоги — поэтому важно вовремя реагировать», — отметил он.
В общей сложности в регионе за 5 лет были отремонтированы 245 общеобразовательных учреждений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.