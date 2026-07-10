Российское предприятие задолжало несколько миллионов по зарплате сотрудникам

Более ₽2 млн зарплатных долгов взыскали судебные приставы с предприятия из Щекинского района Тульской области. Компания, торгующая электронным оборудованием, задерживала выплаты сотрудникам, пока не столкнулась с арестом собственного станка лазерной резки стоимостью свыше ₽7 млн. Об этом пишут «Тульские известия» .

В отделение судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов поступили исполнительные документы на компанию, которая задолжала своим работникам немалую сумму. Сотрудники исправно трудились, но зарплату так и не дождались. Руководство предприятия проигнорировало уведомления о начале исполнительного производства и не торопилось рассчитываться с персоналом.

Тогда приставы взялись за дело серьезнее. Они обнаружили на балансе организации ценное имущество — станок лазерной резки, оцененный в ₽7,3 млн. Был составлен акт описи и ареста, и это возымело действие. Компания оперативно перевела все ₽2 млн в счет погашения долга, после чего исполнительное производство закрыли. Работники получили заработанное, а дорогостоящее оборудование осталось на месте — правда, только после полного расчета.