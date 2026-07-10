В больнице Долгопрудного восстановили зрение слепому пенсионеру

В учреждение обратился житель в возрасте 97 лет. Из-за плохого зрения он не мог самостоятельно ориентироваться в пространстве и обслуживать себя. Причиной являлась катаракта, сочетающаяся с узким, не расширяющимся зрачком. Кроме того, были выявлены дистрофические выраженные изменения сетчатки.

Специалисты удалили пациенту катаракту и имплантировали искусственный хрусталик на оба глаза. В результате зрение было восстановлено. Теперь мужчина может самостоятельно себя обслуживать, читать крупный шрифт, смотреть телевизор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.