Подмосковье с начала года экспортировало более 476 тыс. тонн продукции АПК

Подмосковье за первые шесть месяцев 2026 года экспортировало более 476 тыс. тонн продукции АПК. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель в стоимостном выражении вырос почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Подмосковье сохраняет первое место в России по средней цене за тонну экспортируемой продукции — по итогам полугодия этот показатель вырос на 21% к аналогичному периоду прошлого года», — также рассказал глава министерства Виталий Мосин.

Он добавил, что регион остается лидером по экспорту мясной и кисломолочной продукции, сыров, кондитерских изделий, кормов для домашних животных, чипсов и хлопьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Чехове терминал для хранения контейнеров с уникальной системой досмотра.