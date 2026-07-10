В Подмосковье за 5 лет капитально отремонтировали 13 домов культуры

В 13 ДК Подмосковья провели капремонт за 5 лет

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

В Подмосковье за 5 лет капитально отремонтировали 13 домов культуры. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках рабочей поездки в Балашиху.

«Мы внимательно следим за этим направлением, чтобы дети могли творчески раскрываться, а коллективы – иметь потенциал для роста и новых побед», – отметил он.

В Балашихе капитально отремонтировали ДК «Чайка» в микрорайоне Ольгино. На эти цели было направлено ₽59 млн.

Брынцалов подчеркнул, что необходимо продолжать работу и провести ремонт в сельских ДК.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.

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