В Подмосковье за 5 лет капитально отремонтировали 13 домов культуры
В 13 ДК Подмосковья провели капремонт за 5 лет
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за 5 лет капитально отремонтировали 13 домов культуры. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в рамках рабочей поездки в Балашиху.
«Мы внимательно следим за этим направлением, чтобы дети могли творчески раскрываться, а коллективы – иметь потенциал для роста и новых побед», – отметил он.
В Балашихе капитально отремонтировали ДК «Чайка» в микрорайоне Ольгино. На эти цели было направлено ₽59 млн.
Брынцалов подчеркнул, что необходимо продолжать работу и провести ремонт в сельских ДК.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.