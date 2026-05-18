Бледно‑зеленый ковер на улицах: что нужно знать о цветении карагача в городах России

В российских городах наступил период активного цветения карагача (другое название этого дерева — вяз). Семена разносит ветром по всему городу. Они оседают на тротуарах, газонах и во дворах, образуя бледно-зеленый «ковер», который местами достигает толщины в несколько сантиметров, сообщил 56orb.ru.

По информации издания, карагач сначала цветет, и лишь затем на его ветвях появляются листья. В этот короткий промежуток времени дерево особенно активно «пылит». А вскоре после цветения формируются так называемые крылатые семена. Они настолько легкие, что подхватываются даже самым слабым ветром и разносятся на большие расстояния.

Однако для части горожан этот природный процесс оборачивается дискомфортом. У чувствительных людей в период цветения вяза могут проявляться аллергические реакции на его пыльцу: насморк, першение в горле, слезотечение и кашель.

Врачи дают несколько рекомендаций тем, кто страдает от сезонной аллергии. По возможности следует сократить время пребывания на улице в ветреную погоду. Проветривать помещения лучше после дождя или в безветренные часы, когда пыльца не летает. На прогулке стоит пользоваться солнцезащитными очками — они хоть немного защищают глаза. А после возвращения домой нужно чаще умываться, чтобы смыть осевшие на коже и слизистых аллергены.

В сложных случаях, когда симптомы становятся особенно выраженными, медики советуют заранее проконсультироваться со специалистом. Врач поможет подобрать профилактические противоаллергические препараты и даст индивидуальные рекомендации.

