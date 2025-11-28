«Блестящий убийца в новогоднем дождике». Ветеринары бьют тревогу: какие три украшения на елке могут навредить питомцу?

Специалисты ветеринарной медицины обратились к владельцам домашних животных с важным предупреждением о рисках, которые несут новогодние декорации для кошек и собак, сообщил REGIONS.

Ветеринарный врач Ева Романова предупредила, что животные часто заглатывают фрагменты металлизированного дождика, предназначенного для украшения елки. Даже если внешне создается впечатление, что они просто держат его в зубах. При попадании мишуры в пищеварительный тракт у кошек могут наблюдаться приступы рвоты, снижение или полное отсутствие аппетита, общая вялость и болезненные ощущения в брюшной полости.

«Попав в желудок мишура не проходит по кишке свободно, натягивается как струна, разрезает слизистую и вызывает множественные перфорации. Обращение в клинику почти всегда заканчивается срочной лапаротомией, а хирург оказывается вынужден удалять поврежденные участки кишечника», — предупредила Романова.

Эксперт подчеркнула, что электрогирлянды создают реальную угрозу поражения электротоком. Кошки, проявляя природное любопытство, могут перекусить изоляцию проводов, что приведет к трагическому исходу. Даже кратковременное воздействие электрического разряда способно причинить тяжелые повреждения внутренних органов. В целях профилактики чрезвычайных ситуаций профессионалы советуют отдавать предпочтение светодиодным гирляндам с автономным питанием от батареек либо размещать традиционные электрические декорации в зонах, полностью исключающих доступ животных.

«Локальные повреждения выглядят безобидно в первые часы, но затем развивается массивный некроз тканей, из-за которого приходится удалять часть языка, губ или щеки, что для кошек исключительно критично и может вынудить принимать решение об эвтаназии», — пояснила ветеринарный врач.

По мнению эксперта, традиционные стеклянные шары и хрупкие декоративные элементы могут стать причиной серьезных травм, если питомец раздробит их зубами или когтями. В качестве безопасной альтернативы специалисты рекомендуют использовать украшения из ударопрочного пластика или дерева, которые представляют значительно меньшую опасность при механическом воздействии.

