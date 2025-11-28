«Это мой сын»: россиянин на допросе объяснил, почему избил своего щенка

Житель Новокузнецка на допросе рассказал, с какой целью избил своего щенка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Он назвал 9-месячного щенка, которого избивал в подъезде ногами, своим сыном.

«В смысле? А что я сделал не так? Ну, что сказать-то мне надо? Я о нем забочусь, я его люблю, это мой сын», — сказал мужчина сотруднику правоохранительных органов.

По данным ведомства, мужчина пояснил правоохранителям причину избиения стаффордширского терьера по кличке Рокки. Владелец был раздражен из-за личных проблем. Бдительность проявил один из жильцов многоэтажного дома. Он услышал визги в подъезде и решил проверить камеры видеонаблюдения. После увиденного мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов. Личность владельца установили оперативно.

«Новокузнечанин увидел, как сосед поднимает за ошейник и бросает на пол, а также бьет руками и ногами щенка», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, собаку осмотрели ветеринары. Специалисты диагностировали различные травмы, в том числе гематомы, ушибы и ссадины. Понадобилось также хирургическое вмешательство. Хозяин Рокки утверждал, что щенок повредил лапу на ступеньках. Экспертный анализ опроверг данное утверждение.

«Следователем отдела полиции "Куйбышевский" УМВД России по г. Новокузнецку установлено, что обвиняемый причинил своей собаке переломы задней левой конечности, а также другие телесные повреждения, которые составили около 60% поверхности тела животного», — отмечено в сообщении.

По данным ведомства, щенка передали новому опекуну. Специалисты проверяют уровень жизни собаки. Материалы дела об избиении переданы в суд. Обвиняемому могут назначить до пяти лет лишения свободы.

