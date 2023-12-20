«Близкие были рядом»: Актер сериала «Убить Сталина» Жалнин скорбит из-за смерти матери

18 декабря в Нижнем Тагиле простились с Наталией Жалниной, мамой актера Ярослава Жалнина. Женщина умерла 15 декабря. Актер поделился чувствами на странице в социальных сетях, сообщает tagilcity.ru .

Актер признался, что семья знала о болезни матери. Женщина отчаянно боролась. Все надеялись, что судьба подарит немного больше времени, чтобы провести его всем вместе. Ярослав отметил, что этого не произошло. Но дни, отмерянные болезнью, были лучшими.

«Мы с сестрой и близкими были рядом. Мама улыбалась», — написал актер Ярослав Жалнин.

Наталия Жалнина работала в НПК «Уралвагонзавод», в отделе кадров. Занималась развитием молодежи предприятия. Успешно складывалась не только профессиональная деятельность.

Актер и его сестра Алена отмечают, что мама принимала в их жизни активное участие. Интересовалась развитием внуков и уделяла им также должное внимание.

Знакомые вспоминают, что Наталия была настоящим человеком с добрым сердцем. В памяти коллег останутся воспоминания о ее позитивном отношении ко всему и об остром уме. Скончалась женщина в возрасте 58 лет.

Уроженец Нижнего Тагила играл роли в 47 фильмах, в числе которых - «Убить Сталина», «Презумпция невиновности» и «Пять минут тишины. Возвращение». В трех картинах выступил продюсером.