Блогер Ахметова продолжает отрицать в суде факт попытки удушения своей дочери

В среду, 3 июля, суд продолжал рассматривать дело по лишению родительских прав блогера Анастасии Ахметовой, которая, как она утверждает, для привлечения внимания своего бывшего мужа прикладывала подушку к лицу их совместной дочери и имитировала ее удушение. В зале суда присутствовал корреспондент « НовостиВолгограда.ру ».

В этот раз суд заслушал показания свекра и свекрови блогера. Так, бабушка девочки рассказала, что Анастасия не справлялась с материнскими обязанностями еще в период младенчества ребенка. Она несвоевременно меняла памперсы и воду в бутылочке.

О попытке удушения родители бывшего супруга блогера узнали ночью. Утром дедушка поехал проведать внучку и выяснить, что случилось. Поведение Анастасии ему показалось странным. Он не исключает, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

«Зачем она это сделала, она не могла пояснить. Для меня это видео — шок. Думаю, она манипулировала, может, вымогала средства», — поделился мнением дедушка ребенка Айбулат Ахметов.

Органы опеки убедились в том, что девушка не нанесла ребенку вреда. Версия, что это была инсценировка, вполне может быть правдивой. Однако это не освобождает мать от ответственности. Других доказательств плохого отношения к девочке у сотрудников правоохранительных органов нет. На данный момент в суде все свидетели рассказывают, как увидели видео и что думали в тот момент. Информацией о подобных прошлых случаях никто не располагает.

Ранее мы сообщали, что блогер Лерчек заявила, что замотивировала других коллег платить налоги в РФ.