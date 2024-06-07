Лерчек заявила, что замотивировала других блогеров платить налоги в РФ

Блогер-миллионник Лерчек (Валерия Чекалина) рассказала KP.RU, что ее долги перед ФНС и долгие разбирательства повлияли на мышление других медийных личностей. Стримеры, ведущие личных блогов и интернет-звезды на этом фоне якобы стали платить по счетам.

Лерчек появилась на просторах ПМЭФ и пообщалась с журналистами. По ее словам, налоговой она выплатила не менее 800 млн рублей. По ее словам, ситуация стала показательной.

«Дело в том, что мой кейс был первым. Поэтому уже другие блогеры, опираясь на события, которые произошли в моей жизни, вовремя решают свои обязательства перед налоговой. Все помнят, как к нам домой утром, без стука зашли в дверь… Я думаю, после этого многие блогеры побежали платить налоги. Я считаю, это отлично», — высказалась Лерчек.

Также блогер отметила, что развивает несколько направлений бизнеса, но будет продолжать это делать без мужа, с которым пережила развод после громкого дела.

Напомним, что семейная пара Чекалины, по данным СК, в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, переведя в доллары. Полагали, что таким образом они пытались замаскировать преступное происхождение средств. В конце прошлого года обвинения с пары сняли, их мера пресечения также подошла к концу. Блогер вернулась в соцсети. Тогда же стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мать блогера Лерчек стала совладелицей новой компании после скандала с ФНС