Блогер и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) доставлен в зал суда

В зале суда присутствует корреспондент агентства «РИА Новости». Он рассказал, что сторона защиты настаивала на рассмотрении ходатайства об аресте в закрытом режиме, но суд не одобрил эту просьбу.

В здание суда Игорь Стрелков был доставлен в 17:00 (по московскому времени). Его поместили в «аквариум» зала заседаний. Журналистам разрешили сделать фото и видео, но запретили обращаться с любыми вопросами. Адвокат Александр Молохов высказал предположение, что до этого времени Игоря Стрелкова допрашивали в ФСБ, пишет издание «MK.ru».

Издание «Ведомости» располагало информацией, которую получило от анонимных источников из правоохранительных органов. Следствие должно было просить избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в зале судебного заседания следствие выдвинуло предложение об аресте.

Блогер и экс-министр обороны ДНР Стрелков обвинен в преступлении экстремистской направленности