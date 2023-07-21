Блогер и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) доставлен в зал суда
Фото: [©Кирилл Зыков/РИА Новости]
Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, известного под псевдонимом Гиркин, доставили в Мещанский районный суд города Москвы с целью избрания меры пресечения.
В зале суда присутствует корреспондент агентства «РИА Новости». Он рассказал, что сторона защиты настаивала на рассмотрении ходатайства об аресте в закрытом режиме, но суд не одобрил эту просьбу.
В здание суда Игорь Стрелков был доставлен в 17:00 (по московскому времени). Его поместили в «аквариум» зала заседаний. Журналистам разрешили сделать фото и видео, но запретили обращаться с любыми вопросами. Адвокат Александр Молохов высказал предположение, что до этого времени Игоря Стрелкова допрашивали в ФСБ, пишет издание «MK.ru».
Издание «Ведомости» располагало информацией, которую получило от анонимных источников из правоохранительных органов. Следствие должно было просить избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в зале судебного заседания следствие выдвинуло предложение об аресте.
Блогер и экс-министр обороны ДНР Стрелков обвинен в преступлении экстремистской направленности