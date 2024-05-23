Блогер Князева перечислила темы, которые принесут миллионные просмотры

Успешный блогер Алина Князева поделилась с начинающими коллегами рекомендациями, как заполучить миллионную аудиторию и снимать интересные ролики, сообщает rostovgazeta.ru .

Эксперт перечислила темы, которые будут наиболее востребованными среди российской аудитории.

Игры и киберспорт. Можно снимать различные стримы, проводить обзоры популярных игр или делиться эмоциями от участия в турнирах.

Образование и саморазвитие. Различные программы о саморазвитии, о достижении успехов в карьере, о личностном росте привлекают внимание россиян. Можно проводить онлайн-уроки или вести курсы.

Фитнес и здоровье. Мотивационные видео также пользуются успехом. Можно демонстрировать тренировки, предоставлять полезные видео о правильном питании.

Еда и кулинария. Можно делиться различными рецептами, самостоятельно готовить или вести обзор модных ресторанов.

Технологии и гаджеты. Публике интересно узнавать о новинках в сфере технологий.

Лайфстайл и влоги. Достаточно снимать видео, как проходит обычный день. Делиться переживаниями, походами по магазинам или своими путешествиями.

Эксперт отметила, что совмещать блогерство с основной работой сложно. На записи видео и придумывания тем необходимо тратить много времени.

Ранее мы сообщали, что силовики задержали алтайскую блогершу из-за публикации мастурбирующего мужчины.