Силовики задержали алтайскую блогершу из-за публикации мастурбирующего мужчины

Девушка из Рубцовска Олеся Дикарева была задержана, предположительно из-за старых публикаций, которые еще год назад могли стать поводом для возбуждения уголовного дела. Однако разбирательства продолжились в мае, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Mash Siberia.

Вероятной причиной задержания и обысков стал пост Дикаревой об удовлетворяющем себя мужчине на улице. В августе 2023 года разбирательства прекратили, как экспертиза не подтвердила тематики порнографии в публикации. Однако дело возобновили и 20 мая провели необходимые мероприятия в рамках расследования.

Mash Siberia отмечает, что девушка публиковала анонимное интервью якобы от сотрудника полиции, где раскрывалась правда об этом скандале. Супруг Дикаревой отмечал, что недавно его жена снимала сюжет про рабочих известного бизнесмена, которые использовали экскаватор «Водоканала» при разборе аварийного дома. Это якобы привело к угрозам со стороны сына предпринимателя. Мужчина считает, что это якобы связано с задержанием.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга известного блогера задолжала налоговой.