Блогер Кохно подозревает страдающую от анорексии белгородку Яну в манипуляции россиянами

В Белгороде проживает 28-летняя девушка Яна Боброва, которая страдает анорексией. При росте 160 см она весит 21 килограмм. Девушка получает деньги от волонтеров, участвует в различных телевизионных проектах, за которые также получает материальное вознаграждение. Она заявляет о желании как можно скорее выздороветь. Общественный деятель и блогер Мария Кохно поделилась с ИА «Бел.Ру» подозрениями, что на самом деле девушка пытается заработать на своей истории, а ее мама в этом поддерживает жительницу Белгорода. Мария рассказала историю знакомства с Яной.

Мария увидела Яну в социальной сети. Девушка, страдающая анорексией, рассказывала, как хочет вылечиться, но у семьи нет на это денег. Мария организовала участие Яны в телевизионной передаче при условии, что полученные деньги она потратит на лечение у известного психотерапевта.

Передача прошла. Девушка получила деньги за участие. Волонтеры собрали средства для оказания помощи, но от лечения она отказалась. Позже активисты снова решили помочь и отправили девушку на бесплатное лечение в Нижний Новгород. Они же и оплатили Яне жилье.

«Но она начала устраивать истерики, что ей нужен номер «люкс». А дальше она издевалась над врачом все семь дней: каждый день говорила, что хочет уехать. То есть, они хотели просто уехать с гонораром и теми деньгами, которые им дали на жизнь в Нижнем Новгороде», — рассказывает ИА «Бел.Ру» блогер Кохно.

Многие общественники начали обращаться с жалобами к Марии, что Яна купила себе норковую шубу на те деньги, что ей собирали сочувствующие люди.

«Я считаю, что это человек, который работает в сговоре со своей мамой. И мне кажется, мама уже привыкла к такому образу жизни, что её все жалеют и дают деньги, и они на этом прокатываются семьей», — отметила активист Мария.

Ранее мы сообщали, что в Московской области сотрудники психоневрологического отделения начали оказывать стационарную медицинскую помощь жителям региона с нервной анорексией и булимией, которые не достигли 18 лет.