Дети с расстройствами пищевого поведения в Подмосковье смогут получить помощь в центре охраны материнства и детства

Сотрудники психоневрологического отделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) начали оказывать стационарную медицинскую помощь детскому населению с нервной анорексией и булимией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Расстройство пищевого поведения — комплексное психическое нарушение, оказывающее колоссальное влияние на здоровье, тем более детского организма. Самостоятельно справиться с заболеванием фактически невозможно, именно в нашем отделении теперь оказывается стационарная медпомощь пациентам с нервной анорексией и булимией», — рассказал врач-психиатр Рустам Бексултанов.

По его словам, в новом отделении расположены пять коек. Его оборудовали современной медицинской техникой, которая, в том числе, позволит оказать реанимационную помощь при тяжелых состояниях. Врач добавил, что расстройство пищевого поведения требует помощи специалиста, потому что такое состояние может привести к необратимым последствиям. Пройти лечение в МОЦОМД можно по направлению психиатра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.