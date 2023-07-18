Блогер Манукян рассказал о скрытом послании певицы Земфиры* в своем посте

Общественный деятель, блогер Вадим Манукян высказал мнение, что певица Земфира* своим постом о хорошей жизни во Франции хотела привлечь внимание жителей России и напомнить о своем существовании, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Конечно, у неё болит. Это даже в какой-то степени крик души. Она как-то пытается о себе напомнить», - считает блогер Вадим Манукян

Певица Земфира* покинула Россию в начале объявления о проведении спецоперации. Она переехала во Францию, откуда недавно поделилась новостями о своей жизни. Певица уверяет, что скоро выпустит альбом и планирует написать музыку к балету. Спрос на концерты высокий, а по дому она совершенно не скучает. Блогер Вадим Манукян сомневается в искренности слов певицы. Он уверен, что настолько успешно карьера российского исполнителя и автора слов не может складываться за границей.

Подобное обращение к поклонникам Вадим Манукян называет «криком души». Известная певица лишь захотела напомнить публике о себе. Это противоречит заявлениям о том, что Земфира* совершенно не скучает по своему дому.

Ранее корреспондент издания «Абзац» общался с лидером группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым. Певец высказал мнение, что Земфира* не понимает сущности происходящего, поэтому заняла такую позицию.

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом