Банки проверяют переводы по 12 признакам: какие операции попадают под контроль

В России уже действуют новые правила контроля за банковскими переводами. С начала 2026 года количество признаков мошеннических операций увеличилось вдвое, а с сентября Росфинмониторинг получил дополнительные возможности для получения информации о платежах через СБП и банковские карты. Какие действия могут вызвать подозрения у банка, почему деньги иногда задерживают на двое суток и что делать в такой ситуации, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

Почему банк может остановить перевод

С 1 января 2026 года российские банки проверяют операции по 12 признакам мошенничества вместо прежних шести. Среди них — нетипичная для клиента сумма или время перевода, подозрительная активность на телефоне и наличие получателя в специальных базах.

В частности, внимание банка может привлечь смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» в течение 48 часов перед операцией. Еще одна ситуация — человек переводит себе из другого банка более ₽200 тыс. через СБП, а затем в течение суток отправляет деньги получателю, с которым не совершал переводов последние полгода.

Как отметил Головецкий, финансовые организации также обращают внимание на транзитное движение денег.

«Переводы сомнительного происхождения или транзитные операции, когда деньги сразу уходят третьим лицам», — перечислил эксперт среди возможных поводов для проверки.

При этом сами по себе крупная сумма или смена номера телефона не означают, что человек совершает противоправные действия.

Что изменилось с сентября 2026 года

С 1 сентября Росфинмониторинг получил возможность запрашивать непосредственно у Национальной системы платежных карт сведения об операциях по банковским картам, через Систему быстрых платежей и универсальный платежный QR-код.

Кроме того, вступили в силу положения о создании единой системы учета банковских карт. Она позволит учитывать платежные карты, оформленные на одного человека в разных банках.

Отдельное изменение действует с 1 апреля: уточнились требования к заполнению платежных документов при перечислении денег в бюджетную систему и на казначейские счета. Для обычных переводов между гражданами новых требований к указанию ФИО из-за этого приказа не появилось.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Что делать, если банк задержал деньги

Если операция соответствует одному из установленных признаков мошенничества, банк обязан приостановить перевод на два дня либо отказать в его проведении. При этом финансовая организация должна уведомить клиента и объяснить порядок дальнейших действий.

Если получатель не включен в базу данных Банка России о мошеннических операциях, клиент в предусмотренных законом случаях может подтвердить перевод или повторить его по тем же реквизитам. Однако если сведения о получателе уже находятся в базе регулятора, повторный перевод банк обязан остановить независимо от желания отправителя. Головецкий рекомендует не пытаться обходить проверки искусственным дроблением платежей.

«Такая маскировка может, наоборот, сделать операции еще более подозрительными», — предупредил экономист.

При задержке платежа следует связаться с банком через официальное приложение или горячую линию, уточнить причину ограничения и выполнить предусмотренную процедуру подтверждения. Если деньги предназначались незнакомому получателю, лучше дополнительно проверить его реквизиты и обстоятельства перевода.

О том, какие дополнительные изменения в контроле за денежными переводами могут заработать с 2027 года и какие операции заинтересуют налоговую, читайте в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».