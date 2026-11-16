Более 3 тыс. школьников Подмосковья присоединились к образовательному проекту «Лесные лаборатории»
В Подмосковье одобрили проект «Лесные лаборатории»
Фото: [Медиасток.рф]
Образовательный проект комитета лесного хозяйства Московской области «Лесные лаборатории» прошел защиту перед региональной комиссией. Инициативу запустили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы проводить школьные занятия на природе. Сейчас в разных муниципалитетах региона работают 20 открытых площадок, которые уже посетили более 3 тыс. детей.
«Теперь леса Подмосковья становятся настоящими научными площадками под открытым небом, в которых каждый школьник сможет почувствовать себя первооткрывателем!» — отметили в комитете.
В рамках проекта школьники на лесных полянах изучают деревья, растения, птиц и животных в естественной среде. На практике дети учатся находить следы животных, определять возраст деревьев по годовым кольцам и измерять толщину стволов специальными приборами. Кроме того, программа знакомит учеников с работой специалистов лесного хозяйства.
Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.