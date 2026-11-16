В трех округах Подмосковья установили и перенастроили светофоры

Специалисты Мосавтодора обновили организацию движения на дорогах в Павлово-Посадском, Раменском и Подольском округах Подмосковья. На одном из участков построили новый светофор, а на двух перекрестках скорректировали работу действующих, сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Павлово-Посадском округе новый светофор поставили на съезде с Носовихинского шоссе в сторону деревень Бывалино и Стремянниково. Оборудование упорядочит проезд и снизит риск аварий на этом участке.

В Раменском дорожники перенастроили систему адаптивного управления на пересечении улиц Чугунова и Сосновой. Это позволит равномернее распределять потоки транспорта и сократить время ожидания для водителей.

В Подольске изменили режим работы светофора на перекрестке Красногвардейского бульвара и Беляевского проезда. Теперь он переключается между утренним, дневным и вечерним расписанием, подстраивая длительность сигналов под загруженность дорог в разное время суток.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.