Блогер Манукян уверен, что выступление Урганта в Санкт-Петербурге отменят

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян уверен, что выступление осудившего СВО телеведущего Ивана Урганта на благотворительном музыкальном фестивале «Антон тут рядом» в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает интернет-издание «Абзац» .

Мероприятие состоится 21 августа. Телеведущий должен предстать перед публикой в образе своего альтер-эго Гриши Урганта. Блогер и общественный деятель Вадим Манукян уверен, что имя Ивана Урганта скоро будет исключено из списка выступающих. До начала спецоперации телеведущий считался элитой. Он вел авторскую программу и имел много поклонников. Именно из-за народной любви его заявления об СВО в негативном контексте и были настолько болезненно восприняты россиянами.

«Ургант был обласкан на федеральном канале и считался одним из топовых ведущих. Он не ребенок, он прекрасно понимал, где работает. Россия ему все дала», — высказал мнение блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Блогер уверен, что Ивану Урганту надо извиниться перед людьми и сделать искреннее публичное заявление. Тогда у него появился бы шанс и дальше продолжать работать в России. Однако телеведущий вряд ли поступит таким образом. О своей карьере он может забыть. Организаторы не будут его приглашать ни на какие мероприятия.

«У Урганта гордыня. Он мог бы давно извиниться за свои слова», — отметил собеседник «Абзаца».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах потребовали разъяснений от МИД страны после выступления Урганта и Познера в Амстердаме.