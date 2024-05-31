В Нидерландах требуют разъяснений от МИД страны по выступлению Урганта и Познера в Амстердаме

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс направили министру иностранных дел страны Ханке Брюинс Слот запрос с требованием пояснить, почему пророссийско настроенным телеведущему Ивану Урганту и журналисту Владимиру Познеру разрешили выступать на концерте в Амстердаме 28 мая.

В запросе есть ряд вопросов, в частности, ознакомились ли представители МИД Нидерландов с программой шоу и знают ли они биографию россиян. В частности, авторы запроса напомнили, что журналист Познер обвинял Грузию в начале вооруженного конфликта с Россией. Также он поддерживал действия своего правительства, когда территория РФ расширилась. Познер выступал за проведение СВО. Авторы также напомнили, что телеведущий Ургант и журналист Познер имели авторские проекты, которые транслировали на федеральном канале «Россия 1».

«Как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — указано в запросе.

В запросе сообщается, что политика правительства Нидерландов выступает против стабилизации отношений с Россией. Концерты пророссийских представителей не соответствуют национальным интересам.

Иван Ургант и Владимир Познер отправились в турнир по Европе. Афиши расклеены по многим городам, в частности, в Германии и Швейцарии. Любую деятельность на территории РФ они остановили после начала СВО.

Ранее мы сообщали, что менеджер отеля в Турции рассказал, сколько мог заплатить за свой день рождения Познер.