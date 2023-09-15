Блогер Татьяна Гартман поделилась советами, как избавиться от слов-паразитов

Слова-паразиты не красят человека. Если появилась цель избавиться от вредной привычки, эксперт Татьяна Гартман рекомендует попробовать воспользоваться такими лайфхаками. При этом, педагог обращает внимание, что не стоит слишком категорично относиться к «лексическим паразитам». Иногда большое значение имеет именно частота использования конкретного слова.

Первый совет – обратить внимание, какие именно слова употребляете, а затем начать еще чаще вставлять их. Со временем лексема точно надоест и не захочется ее применять в речи.

Второй способ – это обратиться за помощью к близким людям. Договориться, что как только вы говорите слово-паразит, то вас останавливают. Задача помощника – каждый раз напоминать, что вы хотите самосовершенствоваться.

Третий способ – развивать речь традиционными методами: читать книги, слушать подкасты с образованными людьми, смотреть интеллектуальные передачи. Это позволит не только отучиться от вредных привычек, но и расширить кругозор.

«И, конечно, общая рекомендация тут — развивать речь. Чем богаче наша речь, тем она реже засоряется. Читайте книги, слушайте передачи и подкасты с образованными людьми», — посоветовала педагог и блогер Татьяна Гартман NewsNN

Не всегда стоит избавляться от слов-паразитов, важно учиться вставлять их в речь там, где это уместно. Эксперт призывает думать о том, что вы говорите, и придавать значение ситуации и обстановке. Иногда слово-паразит может выполнять роль помощника. Педагог отметила, что многие советы помогли ее ученикам.