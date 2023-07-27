Блогерство юных девушек помогло узнать о докторе-соблазнителе несовершеннолетних

Несовершеннолетняя девочка рассказала в своем аккаунте о том, что доктор-офтальмолог вел себя некорректно во время приема. Позже стали появляться подобные онлайн-признания от других девушек. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение докладывать о ходе расследования, сообщает muksun.fm . В свою очередь доктор также обратился в правоохранительные органы и написал заявление о клевете.

В региональном СКР собирают доказательства, но Александр Бастрыкин уже настоял на том, чтобы коллеги открывали уголовное дело. Все собранные материалы передадут в главное управление.

Известно, что доктор работает в частной клинике. Сначала в сети появилось видео, где 17-летняя блогерша рассказала о домогательстве со стороны медика. Через пару дней 16-летняя девочка опубликовала видео со своей историей, приложив запись разговора с доктором. После уже другие юные жительницы Сургута рассказывали о своем неприятном опыте с доктором. Врач отрицает вину. Он подал заявление о клевете. Также поступила администрация медицинского центра, в котором он работает. Ведется расследование.

Общественное мнение менялось в зависимости от появления новых доказательств. После первой видеозаписи блогерши, люди оставляли комментарии, что не стоит ради хайпа придумывать небылицы. Когда появились рассказы других девушек, люди осуждали врача и обвиняли центр, администрация которого не увольняет предполагаемого соблазнителя.