Bloomberg: Германия и Франция отклонили план обхода ЕС вето Венгрии по Украине

Венгрия блокирует решение о выделении Украине $6,6 млрд, чтобы Киев приобрел на полученные средства военную технику. Дипломатическое ведомство Европейского союза нашло способ, как обойти вето — разрешить странам делать добровольные взносы для помощи Киева. То есть решение о финансировании будет приниматься не коллективно, а индивидуально. Германия и Франция не поддержали предложенный план. Против выступили также другие государства, названия которых в материале не указано.

Источники агентства сообщили, что лидеры Германии и Франции считают, что в случае утверждения плана Европейский фонд мира станет более зависеть от внешней политики и утратит свое первоначальное предназначение. Комментировать официально информацию представители Германии и Франции отказались.

Ранее сообщалось, что ЕС направил €1,4 млрд доходов от арестованных российских активов на поддержку Украины.