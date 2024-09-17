ЕС направил €1,4 млрд доходов от арестованных российских активов на поддержку Украины

Евросоюз направил €1,4 млрд доходов от арестованных российских активов на военную поддержку Украины, сообщил первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в заявлении, опубликованном пресс-службой ЕК.

«Первый транш непредвиденных доходов от российских активов был проведен. Через Европейский фонд мира было направлено €1,4 млрд на поставку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также, впервые — на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что большая часть поставок в Киев будет произведена до конца года.

26 июля Еврокомиссия объявила о выделении первого транша в размере €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных российских активов для закупок оружия для Украины.

Эти средства не поступят напрямую в Киев, а будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд поддержки Украины для сохранения военного потенциала страны и ее восстановления. Управляет обоими фондами ЕК.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла, что Россия ответит жесткими мерами в случае перевода доходов от российских активов в Украину.

После начала военного конфликта на Украине, в странах G7 и Евросоюза, а также в Австралии были заблокированы российские активы на сумму около $280 млрд (€260 млрд), большая часть которых находится под контролем бельгийской финансовой группы Euroclear.

Ранее сообщалось, что США продолжат антироссийскую политику вне зависимости от итогов выборов.