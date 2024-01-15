Перед началом Международного экономического форума в Давосе состоялась встреча, участники которой обсуждали способы реализации «формулы мира». Согласно данным издания Bloomberg , достичь единого мнения, как Украине реализовать предложенный президентом Владимиром Зеленским план о завершении СВО, стороны снова не смогли.

Издание отмечает, что целью встречи стало желание Украины привлечь внимание своих партнеров. Ранее Киев получал достаточное количество материальной и военной поддержки. Теперь же все больше стран отказываются передавать помощь. На мероприятии, где собралось 83 делегации, киевскому режиму было важно заявить о себе.

«Встреча советников по национальной безопасности <...> завершилась в Давосе без (выработки. — Прим. ред.) четкого пути вперед перед прибытием <...> Владимира Зеленского», — сообщило агентство.

Глава бюро газеты в Брюсселе Генри Фой в материале для Financial Times отметил, что единственным достижением встречи для Киева стало большое совместное фото участников встречи.

Источник в ЕС утверждает, что постепенно происходит разделение мирового политического общества, отмечают РИА Новости. Страны Глобального Юга уверены, что необходимо учитывать мнение России по вопросу завершения СВО. Западные партнеры продолжают заявлять о безоговорочной поддержке Киеву.

Эксперт Центра сопровождения политических процессов Данила Гуреев ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как в ближайшее время могут сложиться отношения между Россией и Северной Корей.