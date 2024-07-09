Боец СВО из Египта обвинил Минобороны в обмане и просит лишить его гражданства РФ

Этнический египтянин Мохаммед Гамал после года пребывания в зоне спецоперации хотел вернуться домой, но выяснилось, что юридически он не имеет такой возможности. Военнослужащий уверен, что при заключении контракта его обманули в Минобороны РФ. Теперь египтянин требует лишить его российского гражданства, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» .

Гражданином РФ мужчина стал после указа президента России за желание участвовать в СВО. 27-летний Мохаммед подписал контракт 27 апреля 2023 года на один год. Когда время истекло, он хотел вернуться домой в Египет. Однако покидать зону СВО ему запретили. Согласно указу президента от 2022 года, все подписанные контракты являются бессрочными.

Египтянин Мохаммед утверждает, что не знал российского законодательства. Однако в Минобороны РФ понимали, что через год он не сможет покинуть Россию, если СВО еще не завершится. Сотрудники ведомства были обязаны его предупредить.

Мохаммед обратился за помощью в посольство Египта. Ему порекомендовали отказаться от российского гражданства. Он обратился в миграционную службу.

«Меня попросили немного подождать, чтобы уточнить формальности. На деле же они позвонили в воинскую часть и за мной приехали», — сообщил египтянин Мохаммед Гамал.

Теперь военный СВО просит дать ему хотя бы отпуск и позволить временно вернуться на родину. На протяжении года он выполнял боевые задачи в ДНР и ЛНР. Военный эксперт Антон Щепетнов отметил, что такими людьми, как Мохаммед Гамал, можно гордиться. Однако по закону он ничем не отличается от мобилизованных россиян, которые уже более двух лет не имеют право покинуть свои позиции. Закон един для всех граждан.

Ранее мы сообщали, что раненый боец СВО ехал из Евпатории в Москву без света, воды и в 36 градусах жары в вагоне.