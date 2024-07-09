«Адский поезд»: раненый боец СВО ехал из Евпатории в Москву без света, воды и в 36 градусах жары в вагоне

Об ужасе, происходившем всю дорогу на протяжении железнодорожного вояжа из Евпатории в Москву поведала супруга участника спецоперации Анна. Девушка рассказала в беседе с телеканалом РЕН, что супруг едет в вагоне с совершенно неработающим кондиционером и закрытыми туалетами.

При этом, по словам девушки, несмотря на адскую жару, форточки не открываются в вагоне от слова совсем.

«Туалеты закрытые, стоит напольный кондиционер между дверями в вагоне, но он не работает. В вагоне 36 градусов. Это по всем санитарным нормам и правилам неприемлемо», — добавила Анна.

Начальник поезда, вместо того. чтобы хоть что-то предпринять для улучшения условий поездки, не придумал ничего лучше, как предложить пассажирам, кого не устраивает комфорт поездки, сдать билеты и покинуть поезд.

Ранее сообщалось, что россияне идут на различные хитрости и уловки ради покупки ж/д билетов до Черного моря на фоне небывалого ажиотажа.