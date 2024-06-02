Боец ВС РФ «Адлер» рассказал, как обманул операторов украинских дронов

В Telegram -канале Минобороны России опубликовано видео. Боец ВС РФ «Адлер» рассказал о том, как ему удалось выжить во время эвакуации тел погибших соотечественников.

Заместитель командира батальона «Кубань Z» с позывным Адлер эвакуировал тела погибших военнослужащих РФ. Тело одного из воинов находилось вблизи позиций противника. Место простреливалось. Адлер сумел добраться до тела.

«Сверху каким-то образом вдруг налетел рой «птичек» (вражеских дронов – прим.ред.) противника», — рассказал военный СВО.

Адлер решил сымитировать будто тоже погиб. Он пролежал без движений возле убитого товарища примерно на протяжении часа. Герой вспоминает, что испытывал страх. То, что операторы беспилотных систем не вычислили его и не сбросили снаряды, — это чудо. Через некоторое время на помощь к Адлеру прибыли сослуживцы. Вместе они смогли выбраться.

Военный признается, что именно страх позволяет бороться. Кадровый офицер был мобилизован. Теперь занимает высокую должность, награжден Орденом мужества. В свободное время пишет рассказы. После завершения СВО собирается выпустить сборник авторских рассказов.

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