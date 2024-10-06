Разведчик из добровольческого отряда группировки войск «Днепр» с позывным Пух рассказал, что на херсонском направлении на правом берегу реки Днепр замечена техника противника, переданная ему членами НАТО, сообщили РИА Новости.

Военнослужащий России рассказал, что на херсонском направлении противник подтянул резервы. В числе вооружения были замечены танки и БМП Bradley. Оружия много, причем из разных стран и с определенными особенностями.

«Работают очень и минометные расчеты, и польский миномет, который бесшумный, которого не слышно, и танки. На том берегу прострелы идут хорошие. Из бронетехники у нас там видели в поселке Bradley», — рассказал офицер.

Собеседник агентства длительное время выполняет боевые задания на херсонском направлении. Особое мужество он проявил во время обороны Крынки — населенный пункт, расположенный на левом берегу Днепра. Военнослужащего наградили за героизм орденом.

Несмотря на большое количество техники, важен моральный дух военных. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал РИА Новости о проблемах противника. Командование ВСУ направило военных с данного направления на Донбасс и в Курскую область. Дефицит личного состава негативно отражается на украинских солдатах.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили на херсонском направлении скопление наемников НАТО.