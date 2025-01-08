Боец ВС РФ рассказал, как навык езды на мотоцикле позволяет ему спасать товарищей в зоне СВО

Штурмовик рассказал агентству, что вывозил раненых военнослужащих России на мотоцикле. Он отметил, что научился вождению еще в детстве. Боец заверил командование, что хорошо управляет транспортом и сможет вывести раненых товарищей.

Боец рассказал, что получал информацию о необходимости эвакуации по рации. Он отправлялся на место, оказывал первую медицинскую помощь и осуществлял транспортировку. Таким способом за время кураховской операции он сумел вывезти 12 военнослужащих России. Четверо бойцов были особенно «тяжелыми». По словам собеседника агентства, все эвакуированные им участники спецоперации выжили. Он признался, что тяжелее всего всегда в самый первый раз, когда необходимо изучить местность и проложить путь.

«Сам первый заезжал на мотоцикле, еще никто не ездил, я заехал, я понимал уже, что сперва дорогу узнал, потом уже по этой тропе как-то старался», — пояснил боец про эвакуацию раненых.

Собеседник отметил, что противник старался любыми способами препятствовать эвакуации: работали минометы и беспилотники. По его словам, иногда приходилось вместе с раненым бойцом уезжать по полям или по огородам. Штурмовик признался, что нет ни одной минуты на раздумья или сомнения. Важно действовать максимально быстро.

«Мне ни на минуту нельзя остановиться. Проходит все это мгновенно. Все посадили мне быстро его. Если как-то привязали, что-то еще, рюкзак взял и быстро уехал», — рассказал военнослужащий РФ.

Военнослужащий также рассказал, что доставляет на мотоцикле товарищам воду, боекомплекты и другие необходимые вещи.

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