Боец ВСУ рассказал об обмане, с помощью которого его отправили на невыполнимое задание

Группу пожилых бойцов ВСУ отправили выполнять задание, которое оказалось невыполнимым. Им пообещали, что их посылают в качестве охранников в спокойное место и обманули. Об этом рассказал один из пленных военных, его слова привело РИА Новости.

Николай Поцелуйко заявил, что его призвали 2,5 года назад без прохождения подготовки. Он служил водителем в медчасти и выполнял различные хозяйственные работы. После этого командир присоединил его к другим возрастным военнослужащим и заявил, что всех их отправляют в безопасное место, где надо просто три дня охранять объект.

«Мы так решили, вы, типа, лучшие, самые старшие», — указали им.

После прибытия на место они попали под обстрел, где одного из группы ранило. После запрошенной эвакуации их судьбу долго не могли решить. После этого было сказано, что никого не вывезут, кроме двух человек. На смену им пришлют еще двух солдат.

Ранее украинские пленные рассказали, что один из штурмовых батальонов ВСУ в Курской области более чем наполовину состоит из заключенных. Часть из них должны были отбывать наказания за тяжкие преступления, но вместо этого всех их отправили на передовую.