«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего командира отделения роботизированной разведки взвода разведки специального назначения 2-го батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения «Азов»* Сергея Пюрко», - сообщили в прокуратуре.

Сергей Пюрко лично выстрелил из гранатомета в дом, когда заметил в одной из квартир гражданских. В квартире находилась семья из трех человек: родители и их маленький сын. Представитель «Азова»* открыл огонь, но людям удалось укрыться и выжить.

Следователи также установили, что командир отделения отряда «Азов»* во время нахождения в Мариуполе до момента, пока город не освободили военные РФ, инициировал запись фейкового ролика с целью поднятия боевого духа украинских военных.

Командир стрелял из гранатомета в центральной части города в многоэтажный дом. Другой военный снимал происходящее на видео. Сергей Пюрко комментировал свои действия, чтобы ввести в заблуждение людей. Он утверждал, что в домах расположились российские военные.

Сергея Пюрко приговорили к 26 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее следователям уже не раз удалось доказать, что военные ВСУ убивали мирных жителей в Мариуполе.

В настоящее время СВО продолжается, чтобы у всех жителей была возможность вернуться к мирной жизни, несмотря на события на мировой арене. Мир медленно, но верно движется к третьей мировой войне. Что может стать триггером нового мирового противостояния? События на Украине, война в Израиле или что-то, что еще пока не произошло? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».

Азов* - террористическая организация, деятельность запрещена в России, символика признана экстремистской