Международная космическая олимпиада в Королеве вошла в перечень Минпросвещения России
Фото: [администрация г.о. Королев]
Международная космическая олимпиада, которая ежегодно проходит в нашем городе, включена в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ. Это признание подчеркивает высокий уровень организации олимпиады, ее научный потенциал и важную образовательную миссию: проект объединяет юных исследователей, конструкторов и будущих инженеров из разных регионов России и других стран.
Олимпиаде уже более 30 лет — в 2026 году она проводится в 34-й раз. За это время в интеллектуальном состязании приняли участие свыше пяти тысяч школьников из 12 стран мира.
Программа олимпиады традиционно состоит из нескольких этапов: участники проходят туры по математике, физике и информатике, участвуют в конференциях, а главным этапом становится защита собственных проектов. Школьники представляют работы по широкому спектру направлений: от астрономии и астрофизики до космических технологий, робототехники, биологии и экологии.
В 2026 году Международная космическая олимпиада пройдет с 16 по 23 октября. Ее тематика посвящена сразу нескольким знаковым юбилеям:
- 65-летию полета Ю. А. Гагарина — первого в истории человечества полета в космос;
- 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли;
- 170-летию со дня рождения К. Э. Циолковского;
- 120-летию со дня рождения С. П. Королева.
Организаторы и наставники желают всем участникам олимпиады вдохновения и удачи — пусть этот конкурс станет для ребят важным шагом на пути к большим научным открытиям!