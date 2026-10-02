Международная космическая олимпиада в Королеве вошла в перечень Минпросвещения России

Олимпиаде уже более 30 лет — в 2026 году она проводится в 34-й раз. За это время в интеллектуальном состязании приняли участие свыше пяти тысяч школьников из 12 стран мира.



Программа олимпиады традиционно состоит из нескольких этапов: участники проходят туры по математике, физике и информатике, участвуют в конференциях, а главным этапом становится защита собственных проектов. Школьники представляют работы по широкому спектру направлений: от астрономии и астрофизики до космических технологий, робототехники, биологии и экологии.



В 2026 году Международная космическая олимпиада пройдет с 16 по 23 октября. Ее тематика посвящена сразу нескольким знаковым юбилеям:



- 65-летию полета Ю. А. Гагарина — первого в истории человечества полета в космос;

- 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли;

- 170-летию со дня рождения К. Э. Циолковского;

- 120-летию со дня рождения С. П. Королева.



Организаторы и наставники желают всем участникам олимпиады вдохновения и удачи — пусть этот конкурс станет для ребят важным шагом на пути к большим научным открытиям!