Богиня из сугроба: как снежная скульптура в Краснознаменске стала местной легендой и взорвала соцсети

Небывалые снегопады в Краснознаменске неожиданно раскрыли художественный талант одного из горожан. Анонимный автор, вдохновленный затянувшейся непогодой, создал на одной из улиц грандиозную двухметровую реплику знаменитой Венеры Милосской, полностью вылепленную из снега, сообщил REGIONS.

Фотографии импровизированной ледяной статуи моментально распространились в социальных сетях, вызвав активный отклик и восхищение у аудитории. Примечательно, что как местные жители, так и работники коммунальных служб проявили к хрупкому творению уважение и бережность. Дворники аккуратно чистят снег вокруг скульптуры, а горожане с удовольствием фотографируются на ее фоне.

«Вся красота снега — в наших дворах!» — прокомментировали подписчики.

По информации издания, схожая стихийная инициатива когда-то легла в основу знаменитого Праздника снега в японском городе Саппоро. Этот красочный неофициальный фестиваль теперь проводится ежегодно в первых числах февраля и длится неделю, преображая городской ландшафт благодаря сотням ледяных и снежных инсталляций.

Ранее сообщалось, что метель вылепила на памятнике Ленину в Балашихе тюрбан и шаль.