Ленин в тренде: в Балашихе вождь примерил зимний аутфит из снега

Под слоями пушистого снега на голове вождя будто бы появился трендовый головной убор, а его плечи украсила белоснежная накидка. Подобный образ вызывает у гостей города некоторое замешательство, в то время как коренные жители спешат запечатлеть необычный вид памятника на фотокамеры. Снимком с редакцией REGIONS поделились представители местного объединения «Энтузиасты».

Речь идет о скульптуре, расположенной в микрорайоне Балашиха-2 и известной под названием «Рабочие — Ильичу». Этот памятник имеет особый статус: он является самым первым изваянием Ленина, установленным на территории города. Более того, это один из ранних памятников вождю, появившихся в Советской России. Его торжественное открытие состоялось 1 мая 1924 года, а создателем выступил преподаватель рисования Салават Щербаков.

Как отмечают местные жители, новый «снежный» наряд придал монументу несколько забавный и неформальный вид, однако это вновь сделало его объектом всеобщего интереса и обсуждения.

«Этот памятник стоит здесь, сколько себя помню, но в таком прикиде я его еще не видел. Теперь это то ли фараон, то ли индийских сикх, но в любом случае — наша новая достопримечательность», — комментирует житель Балашихи Анатолий С.

