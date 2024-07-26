Богуславская подала в суд на «Синергетик» из-за слогана «Я люблю свою семью»

Дочь основателя казанского АО «Нэфис Косметикс» Карина Богуславская подала иск в суд на нижегородского производителя бытовой химии «Синергетик» с требованием возместить ей почти 11 млрд рублей из-за выбранного слогана «Я люблю свою семью», пишет интернет-портал KazanFirst .

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит дело 30 июля. KazanFirst разобрался, что товарный знак «Я люблю свою семью» был зарегистрирован Кариной Богуславской в 2006 году. Компания «Синергетик» заменила в своем слогане слово семья значком в виде сердца. Однако такой слоган так же уже зарегистрирован.

«Как было заявлено в рамках судебного процесса, сумма компенсации за нарушение прав на товарный знак рассчитана истцом исходя из двойной стоимости контрафактной продукции в соответствии с положениями пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Предъявление требований о нарушении исключительных прав является прерогативой их правообладателя», — сообщили KazanFirst в пресс-службе АО «Нэфис-Косметикс».

Юрист Яна Мататова высказала мнение, что компания «Синергетик» с одной с тороны не нарушала авторские права. Несмотря на то, что смысл предложения один и тот же, значение имеют множество других факторов: цвет надписи, шрифт, расположение текста. Однако, с другой стороны, обе компании работают в одной сфере. Потребителя легко ввести в заблуждение схожими товарными знаками, что запрещено законом.

«Необходимо руководствоваться основным правилом, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления)», — поясняет KazanFirst эксперт.

Юрист отметила, что правообладатель может требовать не только возмещения материальной компенсации, но и смены товарного логотипа и изъятия из продажи схожих товаров.

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