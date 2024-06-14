Coca-Cola вновь пытается зарегистрировать свои напитки в России, несмотря на уход из страны

Компания Coca-Cola Company подала заявки на регистрацию трех своих товарных знаков. До этого фирма вышла с российского рынка, данный шаг был сделан еще два года назад. Об этом сообщили «Ведомости» .

Популярная ранее газировка может вернуться на рынок в РФ несмотря на то, что компания Coca-Cola Company сразу после начала специальной операции объявила о своем уходе из России. В данный момент фирма подала в Роспатент сразу три заявки на регистрацию своих товарных знаков. Среди них Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Журналисты отметили, что данные товарные знаки по Международной классификации товаров и услуг относят к 32 и 33 классам, в качестве безалкогольных и алкогольных напитков, а также газировок.

Ранее сообщалось, что еще одна американская фирма, Starbucks Corporation, также подала заявку на регистрацию своих товарных знаков. Эта компания также вышла с российского рынка в 2022 году.