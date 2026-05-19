Россиянам рассказали, как пережить отключения горячей воды

Летние отключения горячей воды — суровая необходимость, а не прихоть коммунальщиков. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, эта мера нужна для проведения гидравлических испытаний на теплосетях, чтобы зимой избежать неожиданных прорывов. Специалист также дал рекомендации, как пережить период перебоев и стоит ли устанавливать бойлер.

Летние отключения горячей воды, по словам эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря, являются суровой необходимостью. Как пояснил специалист, такая мера требуется для проведения на теплосетях гидравлических испытаний. Это позволяет избежать неожиданных прорывов в зимнее время, когда перебои с отоплением ощущаются гораздо острее.

Устанавливать бойлер в разгар отключений, по мнению Бондаря, нерационально. Покупать водонагревательное оборудование он рекомендует зимой, когда спрос ниже, а цены, как правило, более привлекательные.

Самую важную рекомендацию эксперт дал относительно установки оборудования. Бондарь советует доверить монтаж бойлера управляющей компании. В таком случае, как подчеркнул специалист, при аварии ответственность за качество работ будут нести коммунальщики. Любая ошибка в электрике или сантехнике, по его словам, грозит убытками и судебными исками. Если же установкой занимается управляющая компания, все претензии можно предъявлять ей.

При установке бойлера, как пояснил эксперт, можно использовать стандартную розетку. Однако необходимы надежное крепление прибора и правильная врезка в водопроводные трубы. Для проточных водонагревателей, предупредил Бондарь, из-за высокой мощности потребуется проложить отдельный силовой кабель.

Впрочем, бойлер — не единственный способ пережить перебои с горячей водой. По словам эксперта, некоторые россияне устанавливают на краны временные мобильные насадки. Многие в период отключений принимают душ в спортивных клубах или уезжают в гости к родственникам в другие районы города.

Особо повезло, как отметил Бондарь, проживающим в загородных домах с автономными котельными. Они, как правило, вовсе не замечают плановых отключений. Расплата за такое удовольствие, по его словам, — ежегодное обслуживание котла, чистка бойлера и замена фильтров.