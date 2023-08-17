Бойцы «Азова»* снова участвуют в боях на Украине, нарушив договоренности с РФ

Врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович в интернет-мессенджере проинформировал, что боевики батальона «Азов»* снова принимают участие в военных действия на Украине, пишет агентство « РИА Новости ».

Во время брифинга в центре Military Media Center Николай Уршалович сообщил, что бойцы «Азова»*, которые по мнению представителя Национальной гвардии Украины являются «легендарными», вернулись на боевые позиции.

После того, как Мариуполь стал территорией России, военные РФ смогли взять в плен многих представителей националистического движения «Азов»*. Часть из них остались на территории ДНР. Суд разбирается в том, какие преступления были совершены военными. Доказано, что они целенаправленно убивали мирных жителей из-за личной неприязни и раненых военных ДНР. Некоторая часть бойцов была передана в Турцию, среди них были главари «Азова»*. Россия помиловала их, но при единственном условии – никто из бойцов группировки больше не имел право принимать участие в СВО.

Николай Уршалович рассказал, что военные «Азова»* набрались сил, прошли медицинское лечение, отдохнули и снова вернулись в зону спецоперации для выполнения задач.

«Бригада специального назначения «Азов»* восстановилась и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества», - такие данные опубликованы на медийной площадке Military Media Center, которую курирует Минобороны Украины

*Террористическая организация, запрещенная на территории России