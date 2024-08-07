Боксерша Аминева пояснила, что ее мотивировало бросить вызов Иман Хелиф

Боксерша уверена, что такие девушки, как Иман Хелиф, не имеют право выступать на ринге с другими женщинами. Спортсменка поделилась воспоминаниями, как она оказалась на ринге с Хелиф. Тогда официально еще не заявляли, что Иман — это бывший мужчина*. Просто ходили слухи. Во время поединка Азалия начала нервничать. Мысль, что она может боксировать с мужчиной, действовала напряженно.

Нынешняя чемпионка Игр БРИКС смогла отправить Хелиф в нокдаун на третьем раунде. Позже от Иман требовали сдать тест на гормоны, но она так и не выполнила условие. Спортсменка уверена, что за два года набралась еще большего опыта, поэтому и сейчас одержит победу. Наблюдая за боем Хелиф и Карини, российская боксерша сопереживала итальянской сопернице. Сначала девушка записала обращение к Карини со словами поддержки.

«И уже после этого мне пришла идея бросить вызов на поединок Иман. Готова биться с ней по любым правилам — любительским, профессиональным. Хочу ответить за всех девчонок, у которых она вставала на пути», — заявила в интервью RT российская боксерша Азалия Аминева.

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