Глава IBA Кремлев готов взять на себя оплату лечения боксера Двали

Чемпиону РФ и Европы по боксу Дмитрию Двали, который потерял глаз после избиения толпой мужчин в Феодосии, окажут помощь с оплатой лечения и трудоустройством. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что с боксером уже вышел на связь глава Международной ассоциации (IBA) бокса Умар Кремлев, который пообещал взять расходы на себя и не бросить спортсмена в беде.

По словам главного тренера сборной России по боксу Виктора Фархутдинова, Двали планировали повысить до звания заслуженного мастера спорта. Кроме того, он был первым претендентом на участие в чемпионате мира по боксу в 2025 году.

Напомним, на днях Двали избила толпа в Феодосии, когда он заступился перед ними за молодого парня. Участники нападения были задержаны полицейскими, однако в ходе драки боксер потерял глаз.

Ранее сообщалось, что проигравшие боксерам-трансгендерам девушки получат деньги от IBA.