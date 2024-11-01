Более 1 млн руб. задолжал кузбассовец своей дочери

Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области проинформировал, что в Прокопьевске местного жителя признали виновным в неуплате алиментов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Мужчина не выплачивал алименты длительное время. Ранее суд уже рассматривал претензии матери дочери из-за конфликта между бывшими супругами относительно выплат. Суд постановил, что отец обязан выплачивать деньги на содержание несовершеннолетней. Однако мужчина по-прежнему не выполнял свои обязательства. Дело снова оказалось в суде.

Суд учел, что мужчина не устроился официально на работу. Проблемы со здоровьем, препятствующие трудовой деятельности, отсутствуют.

«В ЦЗН г. Прокопьевска не обращался, материальной помощи на содержание детей не оказывал, продолжив не выплачивать алименты», — говорится в сообщении.

Общий размер задолженности составил 1 млн 200 тыс. руб. Мужчина признал вину. Он заявил о намерении постепенно выплачивать долг. Суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ. Пять процентов от суммы заработной платы будут направлены в бюджет страны. Испытательный срок составляет семь месяцев.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили определять порядок общения детей с родителями при разводе.