В Госдуме предложили определять порядок общения детей с родителями при разводе

Депутат Государственной думы РФ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов выступил с инициативой, которая предусматривает порядок общения родителей с детьми при разводе, пишет РИА Новости.

Политик предложил, чтобы вопросы о порядке общения с детьми до 18 лет рассматривались в судебном порядке при бракоразводном процессе. По мнению Кузнецова, это значительно упростит процесс для семей, столкнувшихся с необходимостью раздельного проживания.

Данный законопроект уже направлен в Правительство РФ для дальнейшего рассмотрения. Он предполагает внесение изменений в Семейный кодекс.

Кузнецов отметил, что действующее законодательство требует отдельного судебного процесса для определения порядка общения с ребенком, что зачастую затягивает процессы и создает дополнительные эмоциональные нагрузки на несовершеннолетних.

По мнению депутата, это нововведение поможет избежать случаев, когда один из родителей препятствует общению ребенка с другим родителем или родственниками, тем самым обеспечивая более здоровую и сбалансированную семейную атмосферу в условиях развода.

Кузнецов также подчеркнул, что в России существуют серьезные проблемы с соблюдением интересов детей в вопросах воспитания.

«Хотя на бумаге у отцов есть все права на участие в воспитании, на практике ситуация выглядит иначе», — отметил депутат, призывая к более внимательному отношению к интересам детей в подобных делах.

В сентябре этого года министр юстиции Константин Чуйченко выступил с инициативой, касающейся процесса расторжения брака. Глава ведомства предложил ввести обязательную процедуру примирения для супругов перед разводом. Данная мера, отмечал он, будет направлена на помощь в разрешении споров, связанных с местом жительства детей, разделом имущества и выплатой алиментов.

Законопроект, который был внесен в ГД РФ 9 сентября, предусматривает, что суды должны предпринимать мероприятия для примирения сторон перед началом процессуальных действий по расторжению брака.

В комментариях юристы отметили, что эта инициатива может значительно снизить уровень конфликтов между супругами и помочь сохранить семьи, а также разгрузить судебные органы от большого количества дел о разводах.

По словам Чуйченко, основная цель этой меры — создать условия для конструктивного диалога между супругами и дать им возможность договориться о важнейших аспектах, таких как воспитание детей и финансовые обязательства.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри.