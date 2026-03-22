Более 10 тыс. человек стали свидетелями: что произошло с самолетом, подавшим сигнал бедствия над Ленобластью

Собеседник «Фонтанки» назвал причину, по которой самолет авиакомпании «Россия» в воскресенье, 22 марта, подал сигнал бедствия в Ленобласти. В пресс-службе аэропорта Пулково также предоставили официальный комментарий.

По информации собеседника издания, в регионе введен режим закрытого неба. Аэропорт Пулково в связи с угрозой атаки БПЛА не принимал воздушные средства. Источник отметил, что поданный сигнал бедствия на подлете к Санкт-Петербургу — процедурное действие, необходимое для посадки во время режима закрытого неба.

Источник «Фонтанки» рассказал, что подобный сигнал означает: у самолета не хватит топлива для приземления на запасном аэродроме. По его данным, с самолетом все в порядке.

По информации издания, в пресс-службе аэропорта Пулково прокомментировали инцидент.

«Борт, следовавший в Санкт-Петербург из Минеральных вод, благополучно приземлился в 20:15 в Пулково, — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

По данным издания, для других самолетов ограничения не сняты: аэропорт по-прежнему закрыт из-за угрозы беспилотной опасности.

По данным издания, о сигнале бедствия стало известно из онлайн-сервиса Flightradar24. Телеграм-канал «Прямой Эфир» сообщил, что за рейсом в онлайн-режиме следило более 10 тыс. человек.

